Para el creador del sitio, una selfie normal no sería un problema ni hubiera sido provocativa, pero repudió los actos que muestran posiciones forzadas, actos circenses o incluso mensajes discriminadores en los epígrafes de las redes sociales. "No voy a decir lo que se puede hacer o no. Pero quiero que la gente piense. Las imágenes pueden hacer que la gente tenga memoria", agregó, en conversación con el portal alemán Jetzt.