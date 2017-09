Netflix agrega a su plataforma la serie británica White Gold, que presenta a tres vendedores tan hábiles como ingeniosos de la década de 1980. La comedia que creó Damon Beesley tendrá una segunda temporada, a estrenarse en el 2018, ambientada en España. Entre los actores se destacan Ed Westwick (Son Of Ranbow), Lauren O'Rourke (This Is England '90), James Buckley (The Inbetweeners) y Joe Thomas (The Inbetweeners).