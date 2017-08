Joseph Gordon-Levitt se declaró abiertamente feminista en el show de Ellen: allí contó que su madre lo había educado para ser así. "Ella siempre nos decía a mi hermano y a mí que nuestra cultura suele retratar a las mujeres como si fueran objetos. Si no te tomas el tiempo necesario para pensar en ello, todas estas imágenes se filtran en el cerebro y se convierte en la forma en que percibes la realidad". Luego se grabó en un video donde expresaba su punto de vista: "Según algunos, el feminismo tuvo sentido en el pasado, pero ahora ya no lo tiene porque los hombres y las mujeres son iguales en todo. Yo no soy ningún experto, pero creo que los hechos indican más bien lo contrario".