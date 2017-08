El spinoff Carpool Karaoke: The Series, que tiene su origen en el programa nocturno del comediante británico James Corden, ya esta disponible en Apple iTunes. Esta nueva versión no forzará la salida del segmento que actualmente se ve al aire en el show nocturno The Late Late Show, de la cadena estadounidense CBS. Ahora su conductor original pasa a segundo plano y, aunque aparecerá en algunos episodios, tendremos otros artistas al volante. Entre las personalidades que participarán en el show destacan Will Smith, Miley Cyrus, Shakira, Sophie Turner, Queen Latifah, Alicia Keys, LeBron James y, por supuesto, James Corden.