A lo largo de su trayectoria, el protagonista de filmes memorables como "All The President's Men" (1976) o "Rain Man" (1988) no ha destacado por ser un galán carismático o un héroe invencible, sino que ha construido su estrellato por representar, precisamente, todo lo contrario: el hombre dubitativo y temeroso que se mira en el espejo del baño y no tiene muy claro qué piensa de sí mismo.