Tras conocer los rumores, la estrella desmintió tajantemente la información: "No le presten atención a los artículos sobre problemas debido a mi salud. He tenido algunos problemas familiares como todo el mundo y tuvo que posponer y cambiar algunas fechas", dijo. "Gracias por su amor y apoyo y por favor no dar lugar a los tabloides sensacionalistas. Ellos realmente preocupan a mi madre que todavía cree en la basura que lee…", concluyó.