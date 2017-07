A poco de cumplirse 20 años desde la muerte de la carismática Lady Di, sus hijos hablan por primera vez juntos sobre ella. Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, que produjo HBO junto con la cadena británica ITV, presentan entrevistas inéditas a los príncipes William y Harry. El documental también incluye imágenes de archivo desconocidas y la palabra de los amigos y los familiares de la princesa Diana. Entre todos surge la imagen de una mujer que fue capaz de darles una niñez normal a los hijos que tuvo con el príncipe Carlos y a la vez destacarse como representante del Palacio de Buckingham en la sociedad por medio de sus trabajos humanitarios.