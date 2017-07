El caso de Michael Glatze, el activista homosexual que se declaró ex-gay, conquistó a la crítica en el Festival de Cine de Sundance de 2015; pero dada la polémica que generó no fue hasta dos años después que llegó a los cines. Ahora se suma al inventario mundial de video en línea en Netflix. Yo soy Michael es un drama biográfico que dirige Justin Kelly y protagoniza James Franco, acompañado por un elenco en el que se destacan Emma Roberts, Zachary Quinto, Avan Jogia y Daryl Hannah. La historia real se conoció por un artículo publicado en The New York Times, con el propio Glatze como fuente principal y su ex pareja.