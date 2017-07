Charles Manson morirá en la cárcel de Corcoran, California: tiene 82 años, y recién en 2027 puede pedir libertad condicional. Vive en la misma celda hace 45 años. Sólo la abandona unos minutos para buscar papas fritas o chocolatines en una máquina. Se supone que ha matado a más gente, aunque sólo se le probó instigación para nueve homicidios. En los últimos años abrazó la Causa Verde: defensa del planeta (¿?). Jura que vive "en el inframundo". Recibe –believe it or not– cartas de admiradores. Y algo perverso se ha edificado en torno del espanto que aun imponen su vejez y el deterioro de su cuerpo: los envoltorios de sus chocolatines se venden a 750 dólares…, y sus trozos de papel higiénico -¡¡¡usado!!!, a 500.

Ergo: el enfermo no es sólo el hombre de melena gris que está entre rejas…