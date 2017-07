-Una fundación que empezó, incluso en Argentina, en el año 2016. Hice mi primera gira en ese país y fui de visita a un hogar de los más necesitados allá, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el barrio, y ahí quedé como frustrado en mi mente. Mi compañero de Puerto Rico y yo, tanto que nos quejamos de unas zapatillas que se te ensucian o de un pantalón y yo ya veo las cosas como que no me falta nada. Hay tantos niños que quieren hacer tantas cosas y no tienen nada, ni zapatos. Por eso decidí crear esta fundación que se llama "Odisea Children" y ayudar a ciertas personas que yo puedo, a lo mejor no me dé para todo el mundo pero 10 o 15 personas que yo pueda ayudar, me lo van agradecer en un futuro. Por eso lo hice sin ningún interés de decir que yo ayudo ni nada de eso.