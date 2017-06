Terminó su locución citando una letra que Bono, el vocalista de U2, escribió cuando la agrupación estaba comenzando: "If you walk away, walk away, I will follow" ("Si te vas, vete, yo te seguiré"). Y entonces sus compañeros lo acompañaron en el escenario para tocar "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of", "Vertigo" y, de manera apropiada, "I Will Follow".