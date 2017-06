Las plataformas de streaming Amazon y Hulu agregan a sus opciones el drama romántico Me Before You. La película se basa en la novela homónima de la escritora Jojo Moyes, quien se inspiró en una tragedia real de su propia familia. Rodada en Gran Bretaña y España, cuenta la historia de un joven empresario que tras un accidente de tránsito queda en una silla de ruedas, y decide suicidarse. Pero el amor le cambia los planes. Los protagonistas son Emilia Clarke y Sam Caflin, famosos por sus personajes en Juego de Tronos y The Hunger Games, respectivamente.