Ese percance no le impidió perseguir su sueño, dedicarse a la música. Así que tomó clases, entrenó mucho y hasta se animó a componer sus propias obras. De esa manera llegó al programa de talentos más visto de la televisión estadounidense, donde decidió cantar un tema de su autoría: "Try" (intentar), que habla sobre no darse por vencido.