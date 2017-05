La película All we had (Todo lo que tuvimos), dirigida y protagonizada por Katie Holmes y escrita por Josh Boone, se basa en la novela homónima de Annie Weatherwax. El drama narra la historia de una madre soltera que con muchas dificultades intenta ofrecerle una vida digna a su hija adolescente. Sin dinero, familia ni amigos, ambas terminan puestas a prueba. La cinta está disponible en Netflix y tiene un poco de relato autobiográfico de la propia Katie Holmes y su hija.