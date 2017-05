Sexo, engaño y avaricia es la trilogía que prima en la propuesta cinematográfica "In the Shadow of Iris", disponible en Netflix. Una película que narra la repentina desaparición de la esposa de un rico banquero. La trama, al mejor estilo Cincuenta Sombras de Grey, nos sumerge además en un mundo de obsesiones, mentiras y actos desesperados, donde no falta el erotismo y el suspenso.