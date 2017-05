En la categoría de documentales el preferido fue "The Way to Andina", del director de origen colombiano radicado en Chicago, Arlen Parsa, y el segundo lugar lo obtuvo "Olancho", una coproducción de Honduras y Estados Unidos dirigida por Chris Valdes y Ted Griswold. El tercer puesto se lo quedó "Jericó: el infinito vuelo de los días", de la directora colombiana Catalina Mesa.