La actriz de Zombie Strippers, que nació en Las Vegas como Jenna Marie Massoli, también es una exitosa escritora. Su autobiografía de 2004, How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale (en español, "Cómo hacer el amor como una estrella del porno: Una historia de advertencia") se mantuvo seis semanas en la lista The New York Times Best Seller.