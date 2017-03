El cineasta Steven Spielberg dirigirá a los actores Tom Hanks y Meryl Streep —los tres, ganadores de premios Oscar— en una película sobre la batalla legal de The Washington Post para publicar los Papeles del Pentágono. En 1971, cuando ese diario estadounidense y The New York Times publicaron el documento Relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, 1945-1967: un estudio del Departamento de Estado, el gobierno del presidente Richard Nixon hizo todo lo posible para que la prensa dejara de insistir con el texto secreto.