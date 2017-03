—Al principio ella no quería, no era que no quería, sino que tenía miedo de dejarme entrar a este mundo de la música, porque ella más o menos tenía una percepción de que en este mundo hay drogas, gente mala, gente que no quiere que estés bien. Mi mamá tenía ese miedo, que ya estaba por terminar la escuela y ella quería que terminara, fuera a la universidad, como cualquiera persona normal, y en mi mente tenía otra cosa… Yo le decía a mi mamá que quería tener mucho dinero, quiero ir para adelante y me gusta la música. La escuela, sinceramente, no me gustaba mucho. Gracias a Dios que se me dio la música a temprana edad, a los 16 años, cuando mi mamá ya vio que era más serio, ahí mi mamá fue perdiendo el miedo y me soltó. Ya se siente orgullosa de mí. Está súper feliz. Voy a ver si este año le compro una casa, vivimos los dos en Puerto Rico, en el pueblo de Carolina.