Las lágrimas de emoción de Barack Obama al agradecer a su esposa Michelle

Durante su histórico discurso de despedida en Chicago, el presidente estadounidense no logró contener la emoción al agradecer a la primera dama y a sus hijas Malia y Sasha por el apoyo permanente recibido. “Me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir orgulloso a este país”, dijo el mandatario