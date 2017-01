"No muchas mujeres de su generación denunciaron el doble estándar de la industria en la forma que ella lo hizo. Y cómo la industria trata a la mujeres de cierta edad. Ella supo que un hombre en su posición no hubiera sufrido los ataques que ella recibió. Ella supo que tenía que seguir hablando de eso. Y lo hizo con gran audacia. Pero le hizo daño también. Ella fue muy consciente de lo que la gente pensaba y decía. Y a mí no me gustó que eso a ella le hiciera daño, y tampoco me gustó que ella criticara tanto su aspecto físico. Pero es difícil no hacerlo, cuando tienes al mundo entero diciendo que no tienes derecho a envejecer como un ser humano normal".