Tampoco hay que dejar de lado una biografía no autorizada de dos periodistas, Malle Brun y Amelle Zad, para quienes la historia de amor George-Amal es en realidad una historia de intereses: se casaron y unieron sus caminos, afirman, porque al unir sus fuerzas pueden lograr objetivos que no están en condiciones de alcanzar solos. No es que no están enamorados, precisa el libro, sino que decidieron juntarse para llegar más lejos, incluso para apuntar -precisa el libro- hasta la Casa Blanca.