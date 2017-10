Esta superestrella del Country nació en Macon, Georgia, en 1977. Una noche, mientras ofrecía un modesto show en un bar de Atlanta, lo vio un ejecutivo de Warner que no dudó un instante y lo fichó. Con todo el futuro por delante, y solo 21 años, se mudó a Nashville, la meca del country… El camino no fue fácil y recién cuando había cumplido los 28 años sacó su primer disco. Desde ese momento, todo fue éxito. Sacó 7 discos, tres de ellos alcanzaron el número uno en la lista Billboard Hot 100, que no sólo cuenta los álbumes vendidos, sino que también tiene en cuenta las descargas y el streaming. Y con My kinda party, publicado en 2010, superó los tres millones de copias vendidas.