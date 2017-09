"Este joven y hermoso hijo mío tiene que soportar una constante lluvia de comentarios despectivos y una ignorancia como nunca he presenciado", escribió Dan en su cuenta de Facebook contando cómo es el constante bullying que padece Jackson. "Le dicen feo y raro y monstruo a diario por sus compañeros en la escuela. Habla sobre suicidarse… ¡todavía no tiene 8!", se desespera el padre. "Dice que no tiene amigos y que todo el mundo lo odia. Los niños le tiran piedras y lo empujan gritando esas horribles palabras".