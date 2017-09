Norem habló esta semana por primera vez, cinco años después del episodio que cambió su vida para siempre. "Cuando me acuchilló en el rostro no sentí dolor verdaderamente. Se sentía como si me hubiera golpeado, y como si me hubiera estallado un globo de agua", contó en una entrevista con Desert Sun, que también difundió un video de la secuencia.