La gente especula sobre la dirección en que soplará el viento. Los automóviles tienen que ir en el lado opuesto, y si en el lado Este de las propiedades hay un árbol o un cartel de tránsito, conviene tapar las ventanas: todo volará y el vidrio que no se deshace se corta en fragmentos mortíferos. Pero los que no compraron hasta el jueves las planchas de madera contrachapada que se usan para eso —y salen USD 120 en lugar de los habituales USD 60— ya no las consiguen ni siquiera tras cuatro horas de espera.