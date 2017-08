Aparentemente, se tuvo en cuenta el hecho de que confirmar o enviar una solicitud de amistad en Facebook hoy día no equivaldría a una verdadera conexión o una relación cercana. "Un amigo en una red social no es necesariamente un amigo en el sentido tradicional de la palabra, por lo que un juez sea amigo de un abogado no debería impedirle ser imparcial" dijo el juez Thomas W. Logue, uno de los autores del reporte de diez páginas.