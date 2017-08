La indignación general sobrevino cuando la madre de Ally Wakefield hizo público el video donde se ve a su hija siendo forzada por sus compañeras e instructores a lograr un split. Ante la imposibilidad de la niña de 13 años de lograr la apertura de piernas en 180 grados, grita desesperadamente: "¡No, no, no, no puedo! Por favor, para, por favor, para".