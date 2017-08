Las imágenes de Charlottesville me trajeron recuerdos de un período sombrío que hubiese preferido olvidar. La realidad es que no podemos olvidar, no debemos olvidar. Nuestras acciones tienen consecuencias y anque creo firmemente que Dios me perdonó, como perdona a cualquiera que se arrepienta y pida perdón, olvidar lo que hice sería un error. Aquellos errores han fortalecido mi camino para seguir al Dios que anhela darnos su gracia y redención.