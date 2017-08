"A lo largo del año, el gobierno libró numerosas batallas para recuperar el control del significativas porciones de terreno en manos de ISIS. Al mismo tiempo, ISIS siguió una campaña de violencia contra los miembros de todas las religiones, contra los no sunitas en particular. En las zonas bajo su control, ISIS continuó llevando a cabo ejecuciones individuales y en masa y participando en la violación, el secuestro, las detenciones al azar y secuestros masivos, tortura, la conversión forzada de los niños varones no musulmanes, el tráfico de esclavos y el tráfico sexual de mujeres y niñas de las comunidades religiosas minoritarias".