"¿Es un 2,6% un signo de que la economía está tomando impulso? No estoy seguro", opinó Byrne. "Aunque una recuperación de la inversión empresarial es un signo bueno y posiblemente duradero, eso y el aumento moderado de inventarios se debe probablemente en parte a un flojo primer trimestre que está jugando al empate. Al igual que no me desanimé por los flojos resultados del primer trimestre, no estoy demasiado emocionado por un crecimiento del 2,6%".