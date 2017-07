Iman relató al canal Count on 2 First que antes de bañarse en el estanque, como viene haciendo desde hace una decena de años, tomó la precaución de mirar bien a su alrededor, pero no se percató de ningún peligro. De repente, sintió el ataque del caimán a su espalda, se giró y golpeó al reptil en un ojo para intentar liberarse, pero el animal tiraba de él hacia adentro, explicó.