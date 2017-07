En primer lugar evitar hacer comparaciones entre hermanos y nunca recurrir a la frase común "¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?". No menos importante resulta encontrar momentos para que todos los hijos se sientan favoritos, al menos por un momento. También resulta fundamental pedir la opinión de un esposo o amigos para comprender cómo ven otros la crianza de los hijos propios. Último pero no menos importante resulta escuchar las posibles quejas de los hijos en lo que hace a conductas que podrían indicar un claro favoritismo.