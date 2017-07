Ser miembro es algo voluntario: no hay costo de ingreso ni de mensualidad. Con esa misma libertad se rechazan las donaciones, un método habitual de financiación de las ONG: "No aceptamos donaciones", se lee en la página de internet de Pink Pistols. "Considere la posibilidad de donar a la institución de caridad de su preferencia, o la de traer a alguien que no sepa disparar al campo de tiro para mostrarle lo que hacemos".