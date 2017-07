¿Puede Donald Trump hacer como cualquier usuario de Twitter y bloquear a un seguidor que no le gusta? El debate acaba de llegar a la Corte del distrito Sur de Nueva York luego de que la organización de defensa de la libertad de prensa The Knight First Amendment Institute demandara a Trump en representación de siete personas que fueron bloqueadas por la cuenta @realDonaldTrump, el canal preferido de comunicación del Presidente de Estados Unidos. La acusación asegura que ese veto es "inconstitucional".