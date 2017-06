Respecto a su fortuna, que lo ubica solo por detrás de Bill Gates en la lista de los más ricos, Buffett aseguró que toda está basada en acciones de sus compañías, que "no tienen utilidad". En ese sentido, indicó: "No pueden hacer nada para hacerme feliz. Ya soy feliz". Por último, lamentó los intentos de congresistas de rebajar los impuestos a los más ricos. "Yo no parezco alguien que merezca un recorte", puntualizó.