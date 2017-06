La participación de los médicos es completamente voluntaria: quien no quiere prescribir medicinas letales no lo hace, simplemente deriva al paciente. Cuando un médico acepta hacerlo, es necesaria la evaluación de un segundo médico, y ambos profesionales deberán estar de acuerdo en que al o a la paciente no le quedan más que seis meses de vida y que tiene sus facultades mentales intactas como para tomar esa decisión.