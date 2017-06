Cyndi Hanson, una madre soltera republicana, está considerando seriamente postularse: "No pertenezco al status quo y ver a alguien que tampoco lo es ser exitoso (por Trump) sin duda me ha animado"



Hay mujeres que se sienten repentinamente cualificadas. La elección de Trump disparó la siguiente pregunta: "'Espera un minuto, si esta persona puede ser presidente, ¿por qué yo no puedo postularme para un cargo?'". Kimberly Graham, una abogada especializada en derecho de familia es un ejemplo claro ya que competirá contra el senador republicano Joni Ernst en Iowa. "Yo no sé nada de política pero por lo menos entiendo la Constitución", dice entusiasmada.



Para las demócratas la victoria de Trump terminó con las excusas. Monic Behnken, candidata a la junta escolar en Ames, Iowa, aseguró: "La razón por la que no había decidido postularme era porque estaba muy ocupada pero cuando desperté el 9 de noviembre (al día siguiente de la victoria de Trump) me dije: 'No soy tan ocupada'…"