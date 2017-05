El Congreso ya recibió algunos pedidos para iniciar el proceso de juicio político, pero el trámite no parece viable, pese a los avances de las pesquisas del FBI y el polémico despido de James Comey, ex titular de dicha agencia. "Solo vemos una pequeña posibilidad (10%) de que Trump no termine su mandato, ya sea por impeachment o por renuncia", concluyó la prestigiosa consultora Eurasia Group.