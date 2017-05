El estadounidense –tras un corto viaje proveniente de Arabia Saudita– caminó el centenar de metros que separaban la aeronave de su automóvil oficial junto a su esposa. No iban de la mano, hasta que el jefe de la Casa Blanca percibió su descuido; de modo que extendió la suya, tratando de encontrar la de la primera dama. Sin embargo, como respuesta obtuvo un gesto inesperado: no sólo no se la tomó, sino que además pareció estar ofendida o enojada con el presidente.