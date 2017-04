El carrier confesó que la experiencia más aterradora de su carrera como reparador de torres celulares la vivió durante un proyecto que involucró la construcción de una nueva estructura. "Nos encontrábamos colocando casi una tonelada de acero, una pieza circular a la vez. Yo me encontraba atado con mi arnés a la torre que crecía lentamente, cuando una de estas piezas de casi 1.000 kilogramos me golpeó y yo quedé dado vuelta. Me sentí como una tortuga sobre mi espalda. Luego de luchar por retomar mi posición normal, continué trabajando. No podía hacer otra cosa".