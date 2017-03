Los estadounidenses que critican esta enseñanza fundamental del catolicismo, incluidos algunos dirigentes y políticos católicos, pueden argüir que dar seguridad a la frontera sur del país debería ser más importante que cuestiones vinculadas a la fe y la seguridad del cuerpo de Cristo. Para los católicos estadounidenses que comparten esta perspectiva, vale la pena considerar las palabras del jesuita John Courtney Murray en We Hold These Truths (Creemos en estas verdades): "El Cuerpo de Cristo es realmente un construcción en el tiempo. Y su crecimiento es el de un Cuerpo, no simplemente un alma. No debe haber platonismo, que haría del hombre sólo un alma. La cosa sagrada que la gracia puede lograr es también una cosa humana en todo su sentido".