Cedric Richmond, congresista demócrata por Louisiana, se refirió de manera muy desafortunada a la escena el miércoles a la noche, durante la cena anual del Club de Periodistas de Washington. "Quisiera saber qué estaba ocurriendo allí. No le voy a decir a nadie. Pero ella lucía como si estuviera acostumbrada a estar ahí, en esa posición. Pero no respondas. Y no quiero hacer referencia a lo que pasaba en los 90″, dijo en un intercambio con el senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur.