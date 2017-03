Tres organizaciones, Audubon Chapter of Minneapolis, Minnesota Citizens for the Protection of Migratory Birds y Friends of Roberts Bird Sanctuary, hicieron una recorrida por el perímetro del estadio y escribieron un extenso informe con detalles y fotos de sus hallazgo: 60 aves muertas y otras 14 golpeadas y aturdidas tras un fuerte impacto contra la superficie vidriada.