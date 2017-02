Cuando el martes 21 de febrero recibió una condena de tres años de libertad condicional, James Otis no se ofuscó. Se había propuesto destrozar la estrella de Donald Trump en el Walk of Fame de Hollywood, y el 26 de octubre de 2016 se dio el gusto, poco antes de las elecciones que le dieron la presidencia de los Estados Unidos al candidato republicano, y alma de The Apprentice, por lo cual había recibido ese homenaje en 2007.