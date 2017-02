Es aún más famosa por su protagonismo en el reality show Keeping Up with the Kardashians, ya que al casarse con Kris Jenner en 1992, adoptó a los cuatro hijos que ella tenía con Robert Kardashian, el abogado conocido por el caso de O.J. Simpson. En 2015, casi un año después de divorciarse de Kris, hizo público un proceso de cambio de sexo y confesó que se había sentido mujer toda su vida.