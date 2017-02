En lugar de calentar el aire de un ámbito para que luego ese calor se transfiera al cuerpo, como el método común, un sauna infrarrojo utiliza emisores de esta luz que pertenece al espectro invisible —el visible va del rojo al violeta— y que, a diferencia de la ultravioleta, no es dañina. Así el calor se absorbe directamente en la superficie de la piel entre un 80% y un 93%, de manera tal que no son necesarias temperaturas tan altas como en el sistema convencional, que algunas personas no logran soportar: basta con programar el sauna infrarrojo desde 38º C para recibir sus efectos.