Tradicionalmente, las empresas farmacéuticas probaban las drogas en pacientes que ya mostraban pérdida de memoria, problemas cognitivos y otros signos de demencia. Y la táctica no daba resultados: el 99% de todas las posibles drogas para tratar la enfermedad no pasan las pruebas clínicas, y las pocas que han llegado al mercado solo mitigan algunos efectos del Alzheimer. Hasta el momento, no existe ninguna medicina que retrase o frene la enfermedad.