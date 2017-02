¿Qué significaría esto? Teniendo en cuenta que no se analiza al magnate como posible mejor amigo, sino como el presidente de Estados Unidos, no necesariamente es algo negativo, según cómo se mire. "Al no dejarse influenciar fácilmente por sentimientos cálidos o impulsos humanitarios, los tomadores de decisiones que son inherentemente bajos en afabilidad podrían tener ciertas ventajas cuando se trata de equilibrar intereses encontrados o de negociar con adversarios", explicó el psicólogo, que cita como ejemplo a Richard Nixon en su negociación con China, clave durante la Guerra Fría.