En 1987 llegaría una de las fiestas más recordadas en la torre Trump, el lanzamiento oficial del libro "The Art of the Deal" escrito por el magnate en conjunto con el periodista Tony Schwartz. Concebido en parte como una memoria del empresario y como una guía de negocios, el estilo marcado por la influencia de libros de "auto-ayuda" respondían a una tendencia literaria muy popular para la época.